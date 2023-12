Mattarella promulga il ddl sulla carne sintetica Ma la legge è sospesa per 3 mesi | dovrà esprimersi la Commissione Ue

Leggi su open.online

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Il capo dello Stato Sergiohato oggi il ddl che vieta la produzione e vendita in Italia di(la definizione più corretta è “coltivata“). Ne dà notizia l’Ansa, precisando che il governo ha trasmesso il provvedimento al Quirinale accompagnandolo con una lettera con cui si è data notiziadell’avvenuta notifica del ddl allaUe, «con l’impegno a conformarsi a eventuali osservazioni che dovessero essere formulate» da essa in risposta. Nelle scorse ore, parte dell’opposizione aveva sollevato il caso del possibile “pantano” in cui rischiava di finire il provvedimento, o peggio, per via del necessario confronto con l’Ue. Il ddl voluto dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida riguarda infatti il mercato unico europeo, e come tale deve rispettare l’iter ...