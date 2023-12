Mattarella firma la legge sulla carne coltivata | cosa succede ora

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Il presidente della Repubblica Sergiohato il ddl sulle "disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di carni coltivate". Il governo, spiega il Quirinale in una nota, ha trasmesso il provvedimento accompagnandolo con una lettera con cui si è data...

Una volta era l'alcol, oggi è la carne coltivata. La legge per bandirla dall'Italia è stata approvata dal Parlamento (dopo parecchie giravolte) il 16 novembre. Per poter finire sul tavolo di ...