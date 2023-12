Massimo Cellino e l’inglese | “Al Leeds avevo chiesto di cambiare un divano | ma ho esonerato l’allenatore”

(Di venerdì 1 dicembre 2023) In una divertente intervista ai britannici del Daily Mail, il patron del Brescia,, ha raccontato alcuni divertenti aneddoti circa la sua avventura da presidente del: “Ero un disastro quando sono arrivato lì, Il mio inglese era molto scarso. La mia pronuncia era terribile. Quando sono arrivato lì, c’era un maledettoviola nella suite di Elland Road. Era viola. Ho detto: ‘Cambia quel maledetto, non lo voglio più vedere’. E poi hanno licenziato quel dannato allenatore”. Si riferisce a Brian McDermott,dalla dirigenza del(credendo di eseguire gli ordini di) per un incredibile disguido da Lost in Translation:aveva detto couch,, ma pronunciandolo ...

Altre News in Rete:

Cellino: "Al Leeds ho chiesto di cambiare il divano. Non mi hanno capito e hanno licenziato l'allenatore"

All'anagrafe, attuale presidente del Brescia ed ex presidente del Leeds (2014 - 2017). Il Daily Mail presenta così l'intervista del presidentecondotta all'interno di un ...

Addio a Emanuela Perinetti, muore a 34 anni la figlia dell'ex ds del Brescia Corriere della Sera

Cellino racconta: "Al Leeds volevo cambiare un divano (couch) viola ma licenziai il coach" TUTTO mercato WEB

Galliani difende Allegri: 'Juve, tienitelo stretto! Non è peggiorato, l'anno scorso è arrivato in Champions'

Lo incontrai quando andammo a giocare a Cagliari e glielo dissi. Ma era sotto contratto con Cellino: se non fossi stato un amico, Massimo non lo avrebbe mai liberato a costo zero. Si comportò da ...

Galliani consiglia la Juve: 'Tieniti stretto Allegri, non è peggiorato'

Lo incontrai quando andammo a giocare a Cagliari e glielo dissi. Ma era sotto contratto con Cellino: se non fossi stato un amico, Massimo non lo avrebbe mai liberato a costo zero. Si comportò da ...