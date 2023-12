Marsiglia | Correa infortunato contro l’Ajax e furioso con Berghuis | “Faccia tosta | ci vedremo presto”

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Brutto infortunio per Joaquinnella sfida tra il suo. Il giocatore di proprietà dell’Inter ha rimediato un colpo violento alla caviglia e indossa ora un tutore dopo l’entrata di Stevennella sfida di Europa League. Il Tucu, che potrebbe star fuori a lungo, si è poi scagliatoil calciatore olandese sui social, accusandolo frontalmente di mancanza di rispetto: “Non ti conosco, però hai avuto ladi parlare a fine partita e di dire che non c’era stato nulla, al posto di scusarti e preoccuparti delle mie condizioni. Tra colleghi il rispetto viene prima di tutto. Ma ci”. SportFace.

