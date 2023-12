Marinozzi | «Inter | non mi aspettavo reazione! Due non all’altezza»

(Di venerdì 1 dicembre 2023) L’di Inzaghi a Lisbona con il Benfica ha disputato una partita a due facce: primo tempo negativo con tre gol subiti e secondo tempo da grande squadra con tanto di rimonta.si complimenta con il tecnicoista che a fine partita ha svelato le parole dette ai suoi giocatori: di seguito l’vento del giornalista a Sky Sport REAZIONE – L’di Simone Inzaghi contro il Benfica in Champions League ha chiuso il primo tempo sotto di 3 gol per poi agganciare il pari nel secondo con una reazione da grande squadra. Andreapromuove anche il post-partita del tecnico piacentino: «Le parole di Inzaghi mi sono piaciute, quello che ha detto a fine partita. Ha continuato a dare fiducia a chi stava giocando. Poi l’ha ripresa anche con i cambi, l’impressione è che ...

