Margaux | la recensione dell’horror tecnologico su Netflix

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Il film:, 2022. Regia: Steven C. Miller. Cast: Madison Pettis, Vanessa Morgan, Richard Harmon, Jedidiah Goodacre, Phoebe Miu, Jordan Buhat. Genere: Horror. Durata: 105 minuti. Dove l’abbiamo visto:Trama: Un gruppo di amici, gli studi che stanno per terminare e, soprattutto, il desiderio di trascorrere del tempo insieme prima di essere travolti da altri impegni. Tutto, dunque, sembra presupporre l’organizzazione di un week end tranquillo fatto esclusivamente di divertimento e rilassamento. Intenzioni confermate quando il gruppo di amici capeggiato da Hannah arriva all’interno di una lussuosa casa gestita interamente da, l’intelligenza artificiale con la voce suadente di una donna. Dietro i suoi modi gentili, però, si nascondono delle motivazioni tutt’altro che rassicuranti. Come un perfetto serial killer, ...