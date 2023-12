Mare | Urso | “Il settore marittimo contribuisce per 65 miliardi al Pil”

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 1 dicembre 2023) (Adnkronos) – 'Ilè cruciale per il nostro Paese anche per le trasformazioni geopolitiche in atto. Ilè un elemento chiave per i nostri territori, la nostra cultura e la nostra economia da sempre. Noi siamo nati sul. Ilper 65di euro al Pil e sta recuperando la crescita registrata prima della pandemia. Siamo al terzo posto in Europa per valore aggiunto neldella cantieristica navale, nel turismo costiero, nelle risorse marine non biologiche''. Lo sottolinea il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, in un video massaggio al Festival del. ''Le imprese attive nella blue economy – ha proseguito il ministro – sono circa 230mila, con un ...