(Di venerdì 1 dicembre 2023) Per quasi unsu due, gli immigrati sono unper la: è il dato più alto dal 2007 quando aveva toccato il 51% per poi scendere nel 2012

Mappe. Se lo straniero fa di nuovo paura: sicurezza a rischio per un italiano su due

Lofa di nuovo paura. È quanto emerge dal recente sondaggio di Demos - Fondazione Unipolis per l'Osservatorio Europeo sulla Sicurezza. Dopo alcuni anni di "quiete", durante i quali la ...

Mappe. Se lo straniero fa di nuovo paura: sicurezza a rischio per un italiano su due la Repubblica

L’inclusione che non c’è: la mappa delle disuguaglianze a Milano quartiere per quartiere La Repubblica

Mappe. Se lo straniero fa di nuovo paura: sicurezza a rischio per un italiano su due

Per quasi un italiano su due, gli immigrati sono un rischio per la sicurezza: è il dato più alto dal 2007 quando aveva toccato il 51% per poi scendere nel 2012 ...

L’inclusione che non c’è: la mappa delle disuguaglianze a Milano quartiere per quartiere

Una fotografia della città che prende forma da numeri elaborati dai ricercatori della Bocconi per raccontare gli squilibri della città in termini ...