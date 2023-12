Manchester United su Guirassy | c'è il prezzo

Altre News in Rete:

Ligue 1, Lione: David Friio nuovo direttore sportivo

Il nuovo ds ha lavorato per quasi un decennio con il, per poi tornare nel 2020 in Francia all'Olympique Marsiglia. Questo il comunicato del' OL : ' David Friio entra in carica con ...

Il Manchester United pesca in Serie A, nel mirino c'è il gigante che piaceva anche al Napoli AreaNapoli.it

GENOA, IL MANCHESTER UTD VUOLE DRAGUSIN A GENNAIO - Sportmediaset Sport Mediaset

Ten Hag difende Onana: “È il secondo miglior portiere della Premier League”

Continua il momento no di Andre Onana. Il portiere del Manchester United è finito di nuovo al centro delle polemiche dopo gli errori commessi in Champions contro il Galatsary. Il pareggio ottenuto in ...

Alla Juve insieme a Sancho: doppietta dallo United

Massimiliano Allegri (LaPresse) – Calciomercato.it Oltre Jadon Sancho, esterno in rotta con il Manchester United dopo aver litigato lo scorso settembre con il tecnico Erik ten Hag, la Juventus ...