Manchester City | Guardiola | «Postecoglu? Persone come lui rendono il nostro movimento migliore»

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Pep, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di Premier League contro il Tottenham Pep, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di Premier League contro il Tottenham. PAROLE – «Credo chee professionistilui rendano il. Oltre che un allenatore sono anche uno spettatore e devo ammettere che mi piace molto il modo in cui giocano. Non solo i tifosi del Tottenham si stanno rendendo conto che sono davvero bravi».

Altre News in Rete:

Guardiola: "Postecoglou ha portato nel calcio cose che non avevo mai visto"

In conferenza: "Mi piace come pressa, come usa il portiere, i terzini trasformati in trequartisti. Il suo calcio è riconoscibile"'s Spanish manager Pep Guardiola celebrates at the end of the English Premier League football match betweenand Newcastle United at the Etihad Stadium in, ...

Manchester City, il retroscena di Richards: “Aguero ha mentito per anni…” ItaSportPress

Fair Play Finanziario, fissato il processo: imputate 115 violazioni al Manchester City Fcinternews.it

L'ex obiettivo bianconero Vicario: "Vivo il mio sogno nel calcio al Tottenham. Sarò per sempre grato all'Empoli"

Lunga intervista ai microfoni di Sky Sport per Guglielmo Vicario, portiere passato dall'Empoli a Tottenham nel corso della scorsa estate. Sullo sbarco in Premier League ha ...

Calciomercato Juventus, fari puntati su un centrocampista del Manchester United

Un altro giocatore della Premier League è finito nei radar della Juventus che a gennaio potrebbe provare ad aprire una trattativa ...