Mamma a 70 anni | partorisce due gemelli | è la più anziana d’Uganda

Leggi su dilei

(Di venerdì 1 dicembre 2023) In un mondo in cui la scienza e la medicina fanno passi da gigante, ci troviamo di fronte a storie che sfidano la natura e sorprendono l’umanità. Una di queste è quella di Safina Namukwaya, una donna ugandese di 70che ha dato alla luce due, diventando così la madre piùdell’Africa.duea 70Safina, la protagonista di questa incredibile storia, ha partorito un maschio e una femmina, concepiti attraverso la fecondazione in vitro (IVF). Questa tecnica, una benedizione per molte coppie che combattono contro l’infertilità, comporta la combinazione di spermatozoi e ovuli in laboratorio prima di impiantare l’embrione nell’utero. Il Women’s Hospital International and Fertility Centre di Kampala, in Uganda, ha partecipato ...