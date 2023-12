Maltempo | allerta rossa in Emilia-Romagna Venti forti e piogge da Nord a Sud

Altre News in Rete:

Forti venti di burrasca e mareggiate, nuova allerta meteo sul Litorale

Nuova ondata disu Cerveteri e Ladispoli. Emesso avviso dimeteo per le prossime 12 ore, per forti venti di burrasca e mareggiate, codice giallo.

Meteo, oggi allerta maltempo: quali sono le 6 Regioni a rischio. Temporali e neve a bassa quota, le previsioni leggo.it

Il maltempo tormenta la Toscana: nuova allerta arancione. Dove può nevicare LA NAZIONE

Allerta meteo arancione: ventoso weekend in arrivo

Successivamente, l'allerta per il vento tornerà ad essere "gialla" dalle ore 12 fino alle 24 di sabato 2 dicembre 2023. Nonostante una riduzione dell'intensità, la popolazione è ancora invitata a ...

Meteo, allerta rossa in Emilia Romagna, arancione e gialla il 2 dicembre nel resto d'Italia: tutte le zone a rischio

Maltempo in Italia: scatta anche l'allerta gialla per piogge. Ecco dove Per sabato 2 dicembre 2023 scatta anche l'allerta gialla in diverse regioni d'Italia. La Protezione Civile ha diramato uno stato ...