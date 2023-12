Maldini | “Al Milan persone senza amore e ideali Leao e Theo non piacevano | Scaroni scappava dopo le sconfitte Pioli lasciato solo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Un fiume in piena,filtri: è la sua verità, certamente è un attacco frontale all’attuale dirigenza delsei mesi di silenzio, Paoloparla per la prima volta da quando è stato cacciato dal club rossonero, per mano del patron Gerry Cardinale e dell’amministratore delegato Giorgio Furlani. In una lunga intervista a Repubblica svela dettagli e retroscena che possono far male, in particolare su alcuni giocatori che ancora vestono la maglia del, come RafaHernandez. Ma anche sulla gestione del tecnico Stefanoe sui reali obiettivi della società che – stando al racconto di– gli aveva chiesto di arrivare a vincere la Champions League. “Ci sonodi passaggio, ...