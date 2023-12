Maidstone United vs Barrow – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Il, squadra di National League South, ospiterà sabato 2 dicembre pomeriggio al Gallagher Stadium il, squadra di League Two che sta volando in alto. Gli Stones stanno impressionando nella sesta serie e stanno cercando di tornare in National League, mentre i Bluebirds stanno vivendo una serie di imbattibilità da record. Il calcio di inizio divsè previsto alle 16 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreSabato pomeriggio, nel Kent, ilcercherà di accedere al terzo turno di FA Cup per la prima volta dal 1988, quando perse contro lo ...