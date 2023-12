Mai più Trump Nikki Haley | il miraggio dei potenti che non si arrendono a The Donald

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Ex ambasciatrice all'Onu, ex governatrice della Carolina del Sud, sta rilanciando la sua corsa grazie al sostegno della rete di Charles Koch e di Wall Street. Lo svantaggio però è enorme, il vicolo è stretto: deve partire bene alle primarie repubblicane, far fuori DeSantis e quindi puntare al bersaglio grosso. Non sono in molti a crederlo possibile, ma sono assai influenti. Robert Kagan al WP: "Basta illusioni, vinceràe farà scivolare gli Usa verso la dittatura"