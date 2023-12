Magdi Cristiano Allam | il nuovo libro | Un miracolo per l' Italia

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Unper spiegare quali sono i tempi che stiamo vivendo e indicare cosa serve oggi al nostro Paese. Questo e altro neldi"Unper l'". Lo scrittore, opinionista e giornalista, spiega: "Stiamo assistendo e subendo uno scontro planetario dopo la fine del Mondo bipolare. Stati Uniti, Nato e Unione Europea promuovono un 'Ordine Mondiale' unipolare scatenando guerra finanziarie, ideologiche, biologiche, psicologiche e convenzionali con il rischio dell'Apocalisse nucleare". Poi mette in guardia: "In gioco c'è il futuro dell'Occidente, con il venir meno della supremazia del dollaro, lo strapotere della grande finanza speculativa globalizzata, il mondo ...

