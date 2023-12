(Di venerdì 1 dicembre 2023) I Giardini del Massimo di Palermo ospiteranno lunedì 4 dicembre una giornata dedicata al tema delleorganizzata dalla. L’evento prevede due momenti: la prima sessione, dal titolo “Organized crime in the internet age”, che avrà inizio alle 10.30, prendendo spunto dalle attività di ricerca della, approfondirà

Altre News in Rete:

Autonomia e premierato non possono stare insieme

E non è una novità che'ambito del neofascismo o del ... Centro e Sud " assegnando al Sud il compito di legalizzare le, ... ma il grande vecchio della Lega non s'accorto che le, in ...

Mafie nell'era digitale, convegno Fondazione Magna Grecia La Gazzetta del Mezzogiorno