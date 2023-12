“Ma è un auricolare?” Reazione a Catena | dal pubblico l’accusa choc alle Tre Amichette

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 1 dicembre 2023), la concorrente accusata di avere l’. Polemiche a non finire sul noto programma di Rai 1 condotto da Marco Lioni nel preserale. Dopo tante accuse agli autori del programma, stavolta i social decidono di prendersela direttamente con un concorrente, accusato di portare degli auricolari nelle orecchie. Si tratta dell’ennesima teoria del complotto, questo ve lo diciamo subito, che trova le sue radici in alcune immagini delle ultime puntate. >> “Io sono pronto!”. Marco Liorni, terremoto in Rai: il colpo di scena alla fine è arrivato A giocare insieme a Marco Liorni sono le Tre, che ormai hanno fatto breccia nel cuore di milioni di italiani. Le tre donne provenienti dalla Brianza, pian piano stanno conquistando grandi traguardi, ma soprattutto sono diventate le beniamine del ...