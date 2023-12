Luxottica sperimenta la settimana corta | 4 giorni di lavoro a parità di stipendio

Leggi su nuovasocieta

(Di venerdì 1 dicembre 2023) (Adnkronos) –la. Adi salario. La società dell’occhialeria ha infatti sottoscritto un accordole con i sindacati Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil e le Rsu, nell'ambito nuovo contratto integrativo aziendale per il triennio 2024-2026 destinato ai quasi 15.000 dipendenti degli stabilimenti italiani del Gruppo. In un comunicatospiega che i lavoratori che dal prossimo anno sceglieranno di aderire al nuovo modello orario con 'settimane corte' potranno ritagliare per sé e per le proprie esigenze personali venti giornate l’anno, per lo più il venerdì, coperte in larga parte dall’azienda e in via residuale da istituti individuali, senza impatti sulla retribuzione. La novità, che sarà inizialmente introdotta ...