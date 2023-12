Lufhtansa | l’acquisizione di Ita Airways notificata a Bruxelles

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Roma, 1 dicembre 2023- Il Mef ha comunicato che è stata formalmentealla Concorrenza della Commissione Ue l’operazione d’ingresso di Deutsche Lufthansa nel capitale di ITA. Anche Lufthansa ha inviato alla Commissione Ue la notifica deldi una quota di minoranza di Ita, pari al 41%. Ora la Commissione aprirà la sua indagine formale. La scadenza per la prima fase dell’analisi è il 15 gennaio 2024. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte