Ludovica Valli | nuovi aggiornamenti sulla sua salute | “Cerco di pensare positivo | ma è difficile”

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Nelle ultime settimane, ex volto molto amato di Uomini e Donne, ha condiviso con i fan le sue attuali condizioni di. Senza scendere nei dettagli, la donna aveva ammesso di avere qualche problema e ciò le portava non poca preoccupazione. Nelle ultime ore laè tornata a parlare dell’argomento. “di L'articolo

Altre News in Rete:

Ludovica Valli operata d'urgenza: 'Non vi nego che sono molto preoccupata'

Non si nascondee sui social racconta quello che le è successo: nelle ultime ore è stata operata d'urgenza e adesso aspetta i risultati per capire che cosa accadrà. 'Non vi nego che sono molto ...

Ludovica Valli preoccupa i fan: operata d’urgenza. Cosa è successo e come sta Libero Magazine

Ludovica Valli: Mi hanno asportato un neo d'urgenza, ho paura. La prevenzione è importante Fanpage.it

Ludovica Valli operata d’urgenza: “Non vi nego che sono molto preoccupata”

Non si nasconde Ludovica Valli e sui social racconta quello che le è successo: nelle ultime ore è stata operata d'urgenza e adesso aspetta i risultati per capire che cosa accadrà. "Non vi nego che son ...

Ludovica Valli, l'operazione d'urgenza: «Controllatevi sempre, rimandavo la visita da un anno...»

"La nota ex tronista di Uomini e Donne racconta i momenti di paura e l'importanza della prevenzione" Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e Donne e influencer seguitissima, ha condiviso con i suoi ...