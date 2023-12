Louis Vuitton | metti una sera a Hong Kong

(Di venerdì 1 dicembre 2023) La griffe francese sfila per la prima volta a. E per la prima volta manda in passerella una collezione Pre-Fall maschile. Due primati che si aggiungono ai tanti che già può vantare il neo direttore creativo della griffe, la pop star mondiale Pharrell Williams. Scelto - guarda caso - da un italiano che sa vederci davvero lungo…

Louis Vuitton - Gucci - Fendi & co. : sequestrato a Napoli deposito di falsi da 1 - 5 milioni

Dior e Louis Vuitton scelgono Hong Kong per la Pre-Fall 2024 : il lusso torna a sedurre l’oriente

Pharrell conquista Hong Kong con la sua sfilata maschile pre-fall 2024. In scena, una “surfologia” di lusso. Tra stampe Aloha, dettagli in madreperla ed effetti scuba. E classici LV reinterpretati in ...

Pietro Beccari parla a Hong Kong: «Con Louis Vuitton siamo più lifestyle. Non abbiamo paura di rischiare»

La sfilata Louis Vuitton a Hong Kong con la collezione pre-fall 2024 firmata da Pharrell Williams è stata anche l’occasione di fare il punto sulla mondo del lusso, della moda e sul futuro della ...