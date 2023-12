Lotta al lavoro nero | sanzionato dai Carabinieri imprenditore con 13 lavoratori mai assunti

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Grazie all’attività deia Grumo Nevano è stato possibile contrastare fenomeni died individuare una ditta con ben 13extracomunitari irregolari Un servizio a largo raggio a Grumo Nevano, in provincia di Napoli, per idella locale stazione che insieme ai militari del nucleo ispettorato deldi Napoli hanno setacciato diverse attività commerciali. Durante le operazioni i militari hannoper quasi 60mila euro unoriginario del Bangladesh e sospeso l’intera attività imprenditoriale. I, infatti, hanno trovato nell’azienda – ditta che si occupa della produzione di commercio all’ingrosso di abbigliamento e accessori – ben 13 ...

