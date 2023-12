Lorenzo Fragola contro un ex allievo di Amici | “Non ascoltate il suo nuovo brano | a livello umano non se lo merita”

Leggi su isaechia

(Di venerdì 1 dicembre 2023)si è scagliatoun exdipubblicamente; lui è Mameli. Entrambi i cantanti lanciati dai due talent più famosi delle reti: X Factor nel caso dinel caso di Mameli. Il loro percorso nel panorama musicale però non è sempre stato facile e i due, insieme hanno successivamente deciso di rimboccarsi le maniche e unire la loro voglia di rivalsa e soprattutto voglia di far ascoltare la loro musica. Nell’estate dello scorso anno,e Mameli, hanno deciso di intraprendere un percorso come “coppia artistica”, sancendo così ciò che loro hanno più volte definito come “fidanzamento artistico”. Il loro“Luna Fortuna”, prodotto niente di meno che da Takagi e Ketra, è stato per tutta la ...