Lorenzo Fragola arrabbiato con un ex di Amici | “Ingrato | non ascoltatelo”

Leggi su biccy

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Improvviso sfogo social per. Il vincitore di X Factor su Instagram ha pubblicato una storia in cui si è scagliato contro un ex alunno didi Maria. Il cantante se l’è presa con Mameli dichiarando che è une invitando i suoi fan a non ascoltare il nuovo singolo del collega. “Il signor Mameli è veramente un. Non si è comportato per niente bene e non sto qui a dilungarmi. Vi chiedo gentilmente di non ascoltare il suo nuovo brano perché francamente a livello umano non se lo merita”. In realtà questa storia è pura pubblicità per Mameli, visto che adesso anche chi non lo segue (e non si ricordava minimamente di lui) sa che ha pubblicato una nuova canzone. Quindi il dubbio viene spontaneo: mossa di marketing originale per promuovere l’ (ex?) amico e ...