L’opinione di Alfonso Signorini su Mirko Brunetti

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezionerisponde alle domande degli utenti su: ecco le dichiarazioni del conduttore del programma tv di Canale 5 GF,DICE LA SUA SU- Nel corso delle ultime ore,si è avvicinato tantissimo alla sua ex fidanzata, Perla Vatiero, tanto da dormire a letto con l’ex concorrente di Temptation Island 2023, entrata nella casa del GF, Reality di Canale 5 poco più di due settimane fa. ...