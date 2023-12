L’offerta di Euronics sul Samsung Galaxy S23 è CLAMOROSA | il prezzo scende sotto i 700€

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Sul sito diè comparsa una mega offerta sulS23. Scopriamo tutti i dettagli in questo articolo dedicato IlS23 si posiziona come uno smartphone Android di punta, consolidando la reputazione dinel fornire dispositivi di alta qualità. Disponibile in tre varianti –S23,S23+ eS23 Ultra – il telefono mantiene un design raffinato, con una cornice sottile e un retro curvo, presentato in quattro eleganti colori: nero, bianco, verde e oro rosa. Il dispositivo vanta un display AMOLED da 6,1 pollici con una risoluzione di 2340 x 1080 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, offrendo un’esperienza visiva nitida e fluida. Alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 2 ...