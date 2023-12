Lo sciatore «timido»

Leggi su panorama

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Ore nove di mattina. Temperatura massima: meno dieci gradi. Visibilità buona. Vento moderato. Siamo in una nota località di montagna, gli impianti sono gremiti di persone che, con gli sci in spalla barcollano sulla neve con gli scarponi non ancora allacciati, e avanzano uno dietro l’altro come se fosse un pellegrinaggio. Procedono a passo lento in attesa di un tanto agognato “skipass giornaliero”, che verrà consegnato da un apposito addetto sul palmo aperto della mano di ciascuno di loro, unitamente ad un rametto di pino mugo. Alcuni sbadigliano, altri portano i bastoncini con la punta in alto rischiando di decapitare il vicino, ma tutti questi sciatori andranno fino in fondo. Si, loro governeranno quelle discese innevate, perché vogliono dimostrare, non si sa bene a chi, di essere i “migliori”. Proprio così, i migliori nella discesa o nello stile, forti delle loro giacche tecniche che ...