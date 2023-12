Livingston vs Ross County – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Il manager David Martindale, sotto pressione, spera che il suoriesca ad arrestare un periodo di scarsa forma quando ilvisiterà la Tony Macaroni Arena sabato 2 dicembre. Ilè attualmente in testa alla Scottish Premiership, mentre ilè in ascesa dopo l’ottimo inizio del nuovo boss Derek Adams. Il calcio di inizio divsè previsto alle 16 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreSei sconfitte consecutive per ilrendono la sicurezza del posto di lavoro di Martindale sempre più fragile. Con la sua squadra in fondo alla classifica, ...