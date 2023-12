LIVE Spagna-Italia | Nations League calcio femminile in DIRETTA | azzurre a testa alta contro le campionesse del mondo

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i allatestuale di, quinta giornata della2023-2024. Leaffrontano ledelin carica all'”Estadio Municipal de Pasarón” di Pontevedra. Penultima giornata della fase a gironi diper l’del commissario tecnico Andrea Soncin, leaffrontano la proibitiva trasferta iberica andando a caccia di punti necessari per scongiurare la retrocessione in Lega B. Con quattro punti l’occupa infatti il terzo posto del ...