LIVE Spagna-Italia 1-3 | Nations League calcio femminile in DIRETTA | tris di Linari al 64?!

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA75? Da pochi passi Paralluelo si divora il goal del 2-3 concludendo debolmente nell’area piccola favorendo l’intervento di Giuliani. 74? Destro da fuori di Caldentey che non trova la porta. 72? Cambio, esce Giuliano, autrice degli assist per i goal di Cambiaghi e, dentro Galli. 71? Traversa di Teresa,vicino al 2-3 con un destro da fuori della 3 che va a sbattere sul montante. 70? E’ stato un secondo tempo magico quello dell’fino a questo punto, ora ci sarà da resistere in questi ultimi 20 minuti. 68? Cambio, fuori Paredes, dentro Ivana. 67? Altro traversone dalla destra di Giugliano, sponda di Cambiaghi perche attacca il secondo palo e spinge in porta. ...