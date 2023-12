LIVE Spagna-Italia 1-1 | Nations League calcio femminile in DIRETTA | Giacinti pareggia ad inizio ripresa!

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA51? E’ entrata in campo con tutt’altro piglio l’, spingono ora le ragazze di Soncin. 50? Altro cambio, fuori Bonmatì, dentro Gonzalez. 49? Caruso serveche in area rientra sul destri eludendo la marcatura di Battle e con il destro disegna una parabola imprendibile per Coll.1-1. 48? GOOOOOOOOOOOOALLLLLLLLLLLLLLL DELL’AAAAAAAAAAAAA!!!! HA SEGNATOIIIIIIIIII!!!!!!! 47? CAMBIO! Esce l’autrice del goal Athenea, entra Garcia. 46? Inizia il secondo tempo. 22.18 Si va dunque al riposo a Pontevedra con laavanti 1-0 sull’grazie al goal di Athenea all’11’. A tra poco per il racconto ...