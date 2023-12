LIVE Spagna-Italia 1-0 | Nations League calcio femminile in DIRETTA | finisce il primo tempo!

Leggi su oasport

22.18 Si va dunque al riposo a Pontevedra con laavanti 1-0 sull'grazie al goal di Athenea all'11'. A tra poco per il racconto della ripresa su OA Sport. 45'+1IL45? Un minuto di recupero. 44? Si chiude la difesa delle campionesse del mondo in carica sugli sviluppi della palla inattiva. 43? Fallo di Battle su Caruso nella tre-quarti spagnola, punizione. 42? Uscita di Giuliani che allontana un pallone velenoso. 40? Fallo in attacco di Cambiaghi, si ripartirà con una punizione in favore della. 39? Spinge ora la squadra di Andrea Soncin. 38? Rimessa laterale in zona d'attacco in favore dell'. 36? Si riprende con l'attaccante ...