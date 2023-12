LIVE Sci alpino | Discesa Beaver Creek 2023 in DIRETTA | Kilde favorito | Paris prova a domare la Birds of Prey

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alladella primalibera di(Stati Uniti), valevole per la Coppa del Mondo-2024 di scimaschile. Finalmente si incomincia, è arrivato il momento di assistere alla prima gara veloce dell’intero Circo Bianco, con un occhio che il meteo non faccia nuovamente brutti scherzi. Teatro è la magnificaof, una pista storica e che regala sempre grandissimo spettacolo. Sono stati svolti due training di avvicinamento alla gara, con la terzacancellata anche per premettere agli atleti di riposare e arrivare carichi per quello che si ...