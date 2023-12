LIVE Sci alpino | Discesa Beaver Creek 2023 in DIRETTA | gara cancellata | la causa e il programma del fine settimana

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLA20.42 Grazie per averci seguito e buona serata. 20.41 Appuntamento a domani alle 18.45 per ladi, poi domenica il superG alla stessa ora. Ammesso che il meteo dia una tregua. 20.40 Sinora, amici di OA Sport, sono state cancellate 3 discese maschili su 3, che diventano 5 su 5 contando anche le donne. Siamo a dicembre e non abbiamo ancora visto unaveloce. Allucinante. 20.39 Le previsioni per i prossimi due giorni non inducono all’ottimismo a. Chissà se si svolgerà almeno unatra ladi domani e il superG di domenica… 20.38 Laodierna non si è ...