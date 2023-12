LIVE – Discesa maschile Beaver Creek 2023 | AGGIORNAMENTI in DIRETTA

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Ile latestuale delladi, gara d’apertura della terza tappa della Coppa del Mondo di sci alpino. Sulla ‘Birds of Pray’ va in scena la prima prova veloce della stagione dopo gli annullamenti di Zermatt-Cervinia. Saranno dieci gli azzurri che tenteranno di rendersi protagonisti sull’ostica pista a stelle e strisce. Si tratta di Benjamin Alliod, Giovanni Borsotti, Guglielmo Bosca, Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Nicolò Molteni, Pietro Zazzi, Christof Innerhofer, Dominik Paris e Florian Schieder. Il favorito numero uno per il successo è il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, dominatore incontrastato nella località americana nelle ultime due stagioni, seguito a ruota dallo svizzero Marco Odermatt. Tra i candidati alla ...

LIVE Sci alpino - Discesa Beaver Creek 2023 in DIRETTA : Kilde favorito - Paris prova a domare la Birds of Prey

Si apre la tre giorni di gare a Beaver Creek, con la prima delle due discese libere in programma sulla Birds of Pray. Inizia dunque la stagione della velocità nella Coppa del Mondo maschile di sci alp ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE