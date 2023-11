LIVE Benfica-Piacenza 1-2 volley | Champions League volley in DIRETTA | i portoghesi allungano il match 22-25!

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-3 Leal non trova le mani del muro, sono 31 gli errori diretti di, poco da dire. 3-3 In rete il servizio di Caneschi. 2-3 Si insacca il primo tempo di Caneschi. 2-2 Gaspar prende in pieno petto Lucarelli. 1-2 Primo tempo di Caneschi. 1-1 Sbaglia questa volta Brizard. 0-1 Si parte con un servizio vincente di Brizard! 23:06 C’è poco da dire su questo primo set,ha giocato senza ritmo e con poca convizione, gli emiliani sono vicini a quota 25 errori diretti, in tre set, si tratta di uno sproposito a questilli. Il, senza fare nulla di eccezionale, è riuscito ad allungare il, anche grazie ad un Pablo scatenato. 25-22 Primo tempo di Eshenko, si va al quarto set. 24-22 Pablo questa volta sbaglia ...