LIVE America’s Cup | preliminari Jeddah 2023 in DIRETTA | spettacolo totale! Luna Rossa si arrende in volata a New Zealand per 4 secondi!

(Di venerdì 1 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:54 I primi verdetti potranno già essere raggiunti al termine della terza ed ultima regata di quest’oggi. Piccola pausa prima di gara-6. 12:53 LA CLASSIFICA GENERALE DOPO 5 REGATE DI FLOTTA 1- Team New Zeland 39 punti2-35 3- Alinghi 22 4- Ineos Britannia 20 5- Orient Express 13 6- American Magic 9 12:50 Gara-5 spettacolare che ha visto duellare gli equipaggi più attesi di giornata. Con questo risultato New Zeland escavano un importante gap in vista della qualificazione al match race di domani. 12:49 Terzo posto per Alinghi a 29 secondi dai neozelandesi, quarto American Magic a 31 secondi, più indietro Ineos Britannia ed Orient Express. 12:48 VINCE NEW ZELAND! Secondo posto a soli 4 secondi di distanza per una stupenda ...