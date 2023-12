LIVE America’s Cup | preliminari Jeddah 2023 in DIRETTA | prima regata di flotta dalle 11 45

Leggi su oasport

11:45 Lato di poppa velocissimo, con le imbarcazioni che superano una velocità di 40 nodi. Finalmente gli AC40 iniziano realmente a volare! 11:45 Perfetta la virata di Luna Rossa, che incrocia magistralmente con American Magic. Testa a testa tra italiani e statunitensi, che iniziano a scavare un buon gap rispetto alla concorrenza. 11:43 Barche raccolte in un fazzoletto di 120 metri, con i francesi di Orient Express in ultima posizione. Velocità delle imbarcazioni che si assesta sui 32 nodi. 11:41 Tutte le imbarcazioni sono correttamente sul foil. Buona la partenza di Luna Rossa, che è sulle tracce di American Magic. Statunitensi che finalmente hanno indovinato la partenza. 11:40 Oggi ci sarà un grandissimo spettacolo. Il vento permette di raggiungere importanti velocità. INIZIA LA...