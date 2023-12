LIVE America’s Cup | preliminari Jeddah 2023 in DIRETTA | Luna Rossa prosegue la caccia alla finale

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale della seconda giornata di regateCup 2024. Nelle acque di(Arabia Saudita) spazio ad altre tre gare di flotta dopo le emozioni di ieri.prova a rafforzare la propria seconda posizione dopo lo splendido successo di gara-3. L’equipaggio italiano, a margine di due difficoltose partenze, ha sconfitto la concorrenza nella terza regata di flotta rifilando distacchi abissali con oltre due minuti inflitti ad Orient Express (seconda). In classifica generaleè seconda dietro Team New Zeland. I Kiwi, parsi insuperabili dopo le prime due gare, sono ...