LIVE America’s Cup | preliminari Jeddah 2023 in DIRETTA | Luna Rossa costretta a rincorrere in gara-6

(Di venerdì 1 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:24 VINCE NEW ZELAND! Secondo posto a sei secondi di distanza per American Magic. 13:23 Ottimo in ottica qualificazione al match race il secondo posto di American Magic. Dopo una partenza da dimenticareha messo in piedi un autentico capolavoro. 13:22 Ultimo lato di poppa e poi sarà traguardo. Perfetta la manovra di New Zeland, che ipoteca la vittoria.passa in terza posizione a soli 8 secondi dai battistrada. Rimonta clamorosa dell’equipaggio italiano! 13:21 Rimonta pazzesca di! Arriva il sorpasso su Alinghi, e ci sono solo 50 metri a separare gli italiani da American Magic. 13:19 Terzo lato di bolina superbo per l’imbarcazione italiana, che prova addirittura ad agguantare ...