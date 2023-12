L' inflazione cala più in fretta del previsto ed è una buona notizia soprattutto per il 2024

Leggi su panorama

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Fine, o quasi. La lotta all’sembra essere a buon punto, stando agli ultimi dati. A novembre, secondo le stime preliminari dell’Istat l’è più che dimezzata rispetto al mese precedente, attestandosi allo 0,8% contro l’1,7% di ottobre. Un valore che non si vedeva da marzo 2021. E guardando a tutta Europa si è passati dal 2,9% al 2,4% in un mese. La ricetta della Bce sui tassi di interesse sta portando i suoi frutti? Si può dire di si; il caro prezzi era infatti dovuto non ad un calo della domanda ma da contingenze legate al caro energia. Le politiche energetiche stanno dunque funzionando. E infatti sono i prezzi dei Beni energetici quelli più in netta flessione in novembre. Una forte decelerazione sia di quelli regolamentati (da -17,7% a -22,5%) sia di quelli non regolamentati (da -31,7% a -36,0%). Contribuiscono al rallentamento ...