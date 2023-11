Allenatore di calcio picchiato dal genitore perché critica il figlio : ricoverato per trauma cranico

Panico sul campo di calcio italiano - l’allenatore si accascia vicino alla panchina. È successo tutto in un istante

L'ex allenatore di Nico Gonzalez: 'Futuro in un top club'

Commenta per primo Diego Gomez ,dell'esterno della FiorentinaGonzalez ai tempi dell'Argentinos Juniors, ha parlato a Sportitalia . Ecco alcune sue dichiarazioni: 'Voleva smettere Si è la verità. Per via del viaggio ...

L'ex allenatore di Nico Gonzalez: "Ha pensato di smettere. Può giocare in qualsiasi top club" TUTTO mercato WEB

L’ex allenatore di Nico: “Voleva smettere. Ora il suo futuro è in un top club” Viola News

Fiorentina batte il Genbk in rimonta (2-1) e ipoteca il primo posto nel girone. Decisivo il rigore di Nico. Pagelle

NICO – Si affaccia, la Fiorentina nell’area belga ... Che dovrebbe essere espulso. Giallo, invece, per l’allenatore Vrancken, agitato fuori dal suo spazio. ITALIANO – Al 38' angolo di Biraghi che ...

Servette-Roma, Mourinho: “C’è qualcuno molto superficiale…”

Al termine del match, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato l’allenatore della Roma José Mourinho, che ha commentato la sfida pareggiata dai suoi contro il Servette. Di seguito le sue dichiarazioni.