Letizia istiga i concorrenti del GF contro Beatrice | lei sbotta e li “minaccia”

(Di venerdì 1 dicembre 2023)Luzzi continua ad essere il bersaglio preferito deidel Grande Fratello. Ieri sera, tutti gli inquilini si sono divertiti con una serata a tema basata sui pirati. I protagonisti, dunque, si sono dovuti travestire e si sono lasciati andare ad un po’ di vino, buon cibo e balli scatenati. Tra risate e momenti goliardici, però, non sono mancate alcune tensioni, vediamo cosa è accaduto. La frase infelice diPetrisLuzzi al GF In questi giorniLuzzi si sta dedicando particolarmente alle faccende domestiche in casa. In più occasioni, infatti, pare si sia offerta di lavare i piatti. Secondo moltidel GF, questa sarebbe solo una strategia studiata ad hoc daper racimolare consensi da ...