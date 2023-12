L’Enpam ci riprova e tenta il colpo grosso | mi ricorda un’altra storia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Forse è un segno della mancanza di una cultura del bene comune di cui il Paese avrebbe tanto bisogno, ma che ancora non ha. Quando ci sono tanti soldi di mezzo e poco senso civico la bramosia si fa sistema. Si mantiene in vita soffocando il ricambio dei gruppi dirigenti, intervenendo senza remore su regole e garanzie per cristallizzare posizioni di potere che si legittimano solo nella comunanza con le altre, sostenendosi reciprocamente. Come alla fine dell’ancien regime. Nelle vicende che accompagnano la vita del, l’ente di previdenza dei medici e dei dentisti, si può ritrovare tanto dell’Italia che lavora, e non da oggi, alla sclerosi del paese per continuare a vivere di privilegi mentre la massa s, borbotta, ma ancora sta buona in cambio di poco. Per questo non mi stanco di occuparmene. Sabato 25 novembre l’Assemblea Nazionale ...