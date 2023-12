Lei chiede la separazione con addebito | il giudice le dà torto | dovrà pagare 100 euro al mese al marito

Leggi su open.online

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Ha chiesto al tribunale di Frosinone lacondal. Accusandolo di averla maltrattata. Ma ilha deciso in modo completamente diverso:lei al coniuge un mantenimento di 100al. «Per me è un riconoscimento morale di quello che ho subito», dice oggi l’uomo. Perché, racconta oggi Il Messaggero, il processo per maltrattamenti finisce in un nulla. Mentre la moglie lo ha tradito in più occasioni. I due erano sposati da 19 anni e hanno un figlio, ormai maggiorenne. La storia comincia nell’agosto del 2017, quando lui scopre che la moglie, dipendente dell’azienda sanitaria locale, spedisce messaggi con sue foto nuda e «in posizioni compromettenti» sui social network. E si accorge che la coniuge, oltre a ...