Le verità di Maldini sugli errori del Milan

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Che a Casaci fossero fazioni e frizioni si era capito anche prima del 5 giugno 2023, il giorno del licenziamento - così va chiamata la rimozione decisa e comunicata da Gerry Cardinale - di Paoloe Ricky Massara. La lunga intervista che l'ex direttore dell'area tecnica rossonera ha rilasciato a Repubblica sei mesi dopo quella data, però, alza il velo su vizi (molti) e virtù (pochi) di un club oggi già in difficoltà per la mancanza di risultati sportivi e per l'affannosa ricerca di correttivi per rendere più funzionale una struttura societaria disegnata quel 5 giugno ma dimostratasi alla prova dei fatti non completa.non risparmia nessuno. Attacca Cardinale, accusato di aver chiesto fiducia reciproca e poi di aver deciso da mesi il suo siluramento senza confrontarsi. Ripercorre le frizioni con Gazidis, sposta su ...