Le vecchie e nuove bufale sull'Aids (e chi le ha diffuse)

Leggi su open.online

(Di venerdì 1 dicembre 2023) La Giornata mondiale contro l’Aids è un momento importante per sensibilizzare e informare riguardo a questa malattia che ogni anno colpisce milioni di persone in tutto il mondo. In un’epoca in cui l’accesso alle informazioni è così facile ed immediato, c’è chi ancora oggi si rende partecipe della diffusione di pericolosee teorie negazioniste. Parliamo di falsità che possono seminare dubbi che minano la fiducia nelle misure preventive e nel trattamento della malattia, compromettendo la salute delle persone. Lestoriche e quelle post Covid In questo articolo riportiamo un elenco dei fact-check sull’argomento, in parallelo alla pubblicazione del report Verità e Salute della Croce Rossa Italiana dedicato allesull’Hiv/Aids. A seguito della Pandemia Covid-19, sono nate ...