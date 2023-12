Le politiche moderate sul clima hanno un senso | Net Zero forse no

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Al direttore - C’era un saltatore in alto che provava e riprovava a saltare i due metri. Dopo molti tentativi infruttuosi disse a se stesso: “Non ce la faccio. Proviamo a 2,20”. Se si fissano obiettivi irrealizzabili il fallimento è sicuro. Ed è quello che alcuni vorrebbero anche per la Cop28. Ridurre le emissioni mondiali del 50 per cento entro il 2030, per esempio, quando da 50 anni continuano ad aumentare anno su anno. O proclamare il “phase out” dei combustibili fossili, quando intere economie dipendono da essi sia per la produzione sia per il consumo. Gli Stati Uniti sono oggi il primo produttore di petrolio e gas e si vede anche negli incredibili risultati di crescita del pil, la Russia è il secondo e da essi dipende per il 30 per cento del pil. Figuriamoci se ci si può rinunciare. Ma diversi stati africaniquote importanti di ricchezza derivanti ...