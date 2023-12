Le pagelle di Monza-Juventus | ecco i promossi e i bocciati

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Lapiega 2-1 ilal 94' grazie a Rabiot, che è il migliore in campo, e Gatti. Vlahovic delude e si prende un 5. Tra le fila delColpani non riesce a incidere come vorrebbe, benissimo Di Gregorio e Valentin Carboni